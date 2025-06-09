Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan Olympique Lyon'un yıldızı Rayan Cherki'nin yeni adresi belli oldu.

MANCHESTER CITY YOLCUSU

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Lyon, Rayan Cherki'nin transferinde Manchester City ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki yıldızın İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilirken, bonservis bedelinin de 22.5 milyon euro olacağı ifade edildi. Cherki'nin transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lyon ile 44 maça çıkan Cherki, bu müsabakalarda 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Fransız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.