Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
Olympique Lyon, Rayan Cherki'nin transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Genç yıldızın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alıyordu.
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan Olympique Lyon'un yıldızı Rayan Cherki'nin yeni adresi belli oldu.
MANCHESTER CITY YOLCUSU
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Lyon, Rayan Cherki'nin transferinde Manchester City ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki yıldızın İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilirken, bonservis bedelinin de 22.5 milyon euro olacağı ifade edildi. Cherki'nin transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Lyon ile 44 maça çıkan Cherki, bu müsabakalarda 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Fransız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.