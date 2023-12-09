Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Maçına Giriş Yaptı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de bin 814 taraftar stada giriş yaptı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, stada giriş yaptı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda takımına tribünden destek verecek olan bin 814 Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu'nda toplandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde biletleri kontrol edilen taraftarlar, 24'ü dolu olmak üzere toplam 25 otobüs ile Tüpraş Stadyumu'na hareket etti. Saat 16.30 gibi derbinin oynanacağı stada ulaşan taraftarlar, güvenlik önlemleri altında otobüslerden indirilerek stada giriş yaptı.