Fenerbahçe-Slovacko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dinamo Kiev'e kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK PROBLEMİ

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçından sonra sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklama, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakat olduğu açıklandı.

MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'ninSlovacko ile oynayacağı karşılaşmanın maç kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Deigo Ross, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya