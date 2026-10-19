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Fenerbahçe, Slavia Prag maçında bu sezon ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini arıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın saat 19.45'te Chobani Stadı'nda Slavia Prag'ı ağırlayacak. Aston Villa'ya 6-0 yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor; Slavia Prag'ın ise henüz puanı yok.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker de Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.

18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.

Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

2 eksik

Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, yarınki maçta oynayamayacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric

Kaynak: AA
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