Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, bonservisi Dinamo Moskova'da olan Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. < Sebastian Szymanski, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı. Sebastian Szymanski, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım" dedi.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor