Fenerbahçe Opet, FIBA Avrupa Ligi'nde yarın Spar Girona'ya konuk olacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında yarın İspanya'nın Spar Girona takımıyla karşılaşacak. İlk maçı kazanarak seride avantaj elde eden Fenerbahçeli kadın basketbolcular, turu geçmek için bir galibiyet daha arıyor.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) yarı final play-in ikinci maçında yarın İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.

Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

İlk maçta rakibini 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'a taşıyacak ve turu geçen taraf olacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan ekip, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak.

İspanyol temsilcisinin yarın oynanacak müsabakayı kazanması durumunda üçüncü maç, 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
