Fenerbahçe Opet, Dardanel Çanakkale'yi 103-81 Mağlup Etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynandı.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Burak Durmuş, Burak Aktaş

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Peddy 6, Meryem Gültekin 12, Saliha Mandıracı 3, Başak Altunbey 9, Wallace 18, Powers 26, Elif Emirtekin, Simge Tokmak 7

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 5, Olcay Çakır Turgut 5, Allen 8, Alperi Onar 14, Meesseman 26, Tilbe Şenyürek 15, McBride 16, Allemand 6, Billings 8

1. Periyot: 15-36

Devre: 40-61

3. Periyot: 66-84

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 103-81 yendi.

