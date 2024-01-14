Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertli takım Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, Krunic de kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL