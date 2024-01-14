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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic antrenmanlara başladı

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertli takım Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, Krunic de kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertli takım Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te bulunurken, Krunic de kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Rade Krunic Fenerbahçe Gaziantep Futbol Spor Güncel Haberler

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