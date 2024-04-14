Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'i sakatlandı, yerine Rodrigo Becao girdi

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, maçta sakatlık yaşadı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle ligde 12, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Serdar, uzun süre formasından uzak kaldı. Karagümrük maçında bir anda kendini yere bırakan 33 yaşındaki defansın yerine 72. dakikada Rodrigo Becao'ya oyuna girdi. - İSTANBUL