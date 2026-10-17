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Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi, Alanyaspor karşısında ligde 7. golüne ulaştı

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Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi, Alanyaspor karşısında ligde 7. golüne ulaştı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken Vedat Muriqi ligde 7. golüne ulaştı. 81. dakikada Romelu Lukaku'nun yerine oyuna giren Muriqi, 6 dakika sonra takımının üçüncü golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, ligde 7. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bugün yedek soyunan Vedat Muriqi, son golü kaydeden isim oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında Romelu Lukaku'nun yerine dahil olan Vedat, 6 dakika sonra fileleri havalandırdı. Sol kanattan Archie Brown ile gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ön direkte topukla topu Vedat'a bıraktı. Deneyimli forvet dönerek yaptığı vuruşla takımının 3. golüne imza attı.

Vedat Muriqi, bu golle ligde 7. golüne ulaştı. Kosovalı futbolcunun Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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