Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Spartak Trnava maçında 2 gol attı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederken, Edin Dzeko 2 gol kaydetti. Bu sezonki gol sayısı 16'ya ulaşan Dzeko, Konferans Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 12 gol atmış oldu.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Spartak Trnava maçında attığı gollerle bu sezonki 16. golüne ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Slovakya temsilcisini konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de tüm maçlarda görev alan Dzeko, Konferans Ligi'nde ise 6 maçta forma giydi. Bugünkü gollerle Avrupa Konferans Ligi'nde 4. golüne ulaşan 37 yaşındaki futbolcu, ligde de 12 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı. - İSTANBUL