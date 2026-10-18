Fenerbahçe Medicana, 4. haftada deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi

Fenerbahçe Medicana, 4. haftada deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi. Fenerbahçe Medicana, 12-25, 17-25 ve 18-25'lik setlerle galibiyete uzanırken Zerenspor sahasında set alamadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Umut Maden, Ali Sarıkuzu
Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Malual, Dodso, Merve Biçer)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin)
Setler: 12-25, 17-25, 18-25
Süre: 68 dakika (18, 26, 24)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA