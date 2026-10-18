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Fenerbahçe Medicana, 4. haftada deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi. Fenerbahçe Medicana, 12-25, 17-25 ve 18-25'lik setlerle galibiyete uzanırken Zerenspor sahasında set alamadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Umut Maden, Ali Sarıkuzu

Zerenspor: Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Pipunyrova (Özlem Alkan, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Malual, Dodso, Merve Biçer)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Sinead Jack-Kısal, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Saliha Şahin)

Setler: 12-25, 17-25, 18-25

Süre: 68 dakika (18, 26, 24)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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