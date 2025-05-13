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Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! Cerny'den Süper Lig devine yeşil ışık

Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı! Cerny'den Süper Lig devine yeşil ışık
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Beşiktaş, İskoç ekibi Rangers forması giyen Vaclav Cerny'nin transferi için Bundesliga ekibi Wolfsburg'la pazarlıklara başladı. Geleceği hakkında açıklama yapan Cerny, "Her fırsata açığım" diyerek Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Gelecek sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İskoçya'da buldu. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transfer raporu doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Siyah-beyazlılar, gözünü Rangers forması giyen Vaclav Cerny'e çevirdi.

PAZARLIKLARA BAŞLADI

Özellikle hızı, uzaktan şutları ve bitiriciliği ile dikkat çeken Cerny, Beşiktaş cephesinde olumlu not aldı. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Çek yıldız Alman ekibi Wolfsburg ile pazarlıklara başladı.

CERNY YEŞİL IŞIK YAKTI

Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Çek oyuncu Cerny, geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu, "Geleceğimle ilgili her fırsata açığım" diyerek Siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.

PERFORMANSI

Bu sezon İskoç ekibi ile 50 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 18 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Bonservisi Wolfsburg'da bulunan tecrübeli futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2027'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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