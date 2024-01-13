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Fenerbahçe Kulübü ve Taraftarları Lefter Küçükandonyadis'i Anma Töreninde Buluştu

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Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in vefatının 12. yıl dönümünde anma töreninde bir araya geldi. Törende kabrine çelenk bırakıldı ve dualar okundu.

Fenerbahçe Kulübü ve taraftarlar, "Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında andı.

Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve taraftarlar katıldı.

Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis'in kabrine çelenk bırakılırken, ardından dualar okundu.

Kaynak: AA / Spor

Lefter Küçükandonyadis Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

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