Fenerbahçe, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta müsabakasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve pas uygulamalarıyla idmanı sürdürdü. Devam eden bölümde 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.