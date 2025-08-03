Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile Anlaşma Sağladı
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Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'da oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması durumunda yılda 5 milyon Euro kazancı olacak olan futbolcu için kulüpler arasında bonservis görüşmeleri sürüyor.

FENERBAHÇE, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sol kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda 5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu öğrenildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN BENFICA FORMASIYLA 16 GOL VE 13 ASİST

Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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