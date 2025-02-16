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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 12 Maça Çıkardı

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 12 Maça Çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek rakibine karşı olan galibiyet serisini 12 maça artırdı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Son yıllarda mavi-beyazlılara üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, rakibine karşı 10'u lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12. galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 34 gol kaydederken, Kasımpaşa ise 7 gole imza attı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 2020 yılında sahasında oynadığı müsabakada 2-0 mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

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