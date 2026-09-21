Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile 1 yıllık sözleşme imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyuncu Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu, 2022-2023'ten bu yana giydiği formayla 3 FIBA Avrupa Ligi ve 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nda Belçikalı oyuncu Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Meesseman, 2022-2023'ten bu yana forma giydiği Fenerbahçe ile 3 FIBA Avrupa Ligi, 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2'şer FIBA Avrupa Süper Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: AA