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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takımı bıraktı

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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu, "Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. Sırbistan forması ile 111 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 23 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki Tadic, milli takımıyla son olarak EURO 2024'te boy göstermişti.

VEDA SÖZLERİ

Dusan Tadic, "Milli takım benim için her zaman bir aşk olmuştur. Vatan sevgisi, insan sevgisi, oyun sevgisi, rekabet, sosyalleşme... Milli takıma veda ediyorum ama bir gün yine orada olacağıma inanıyorum. Oyunculuk kariyerimin ardından futbolda kalmak istiyorum ve eğer yapabiliyorsanız ülkenize yardım etmekten daha iyi bir şey olamaz..." sözleriyle milli takıma veda etti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sırbistan forması ile 111 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 23 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti. Ülkesiyle EURO 2024'te de mücadele eden Sırp yıldız, grup aşamasında veda ettikleri turnuvada 1'i ilk olmak üzere 3 maçta görev yaptı ve gol ya da asist katkısı veremedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 56 kez giydi. 35 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16'şar gol ve asist yaptı. Tadic'in 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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