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Fenerbahçe, Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, Henrique'yi bir yıllığına kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Flamengo'da forma giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Gustavo Henrique'ye  'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

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