Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hatayspor maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. İdmanda koşu, ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular, antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.