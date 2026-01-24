Haberler

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman çeşitli çalışmalardan oluştu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
