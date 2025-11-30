Fenerbahçe Galatasaray Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, tesislerde kampa girdi.