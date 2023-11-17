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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Ardından pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.