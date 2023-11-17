Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Ardından pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL