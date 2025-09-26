Ersun Yanal'dan Sadettin Saran'a mesaj: Göreve hazırım
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılma ihtimali üzerine takımı en son şampiyon yapan Ersun Yanal'ın ismi gündeme geldi. Yanal'ın, Başkan Sadettin Saran'a "Göreve hazırım" mesajı gönderdiği iddia edildi. Bu durum, Fenerbahçe camiasında heyecan ve merak uyandırdı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılabileceği iddiaları gündeme gelirken, camiada yeni teknik adam adayları da konuşulmaya başlandı.
ERSUN YANAL'IN ADI DA GÜNDEMDE
Yakın zamanda ayrılık ihtimalinin konuşulduğu Tedesco'nun yerine olası adaylar arasında Aykut Kocaman ve son şampiyon teknik direktör Ersun Yanal öne çıkıyor.
"GÖREVE HAZIRIM" MESAJI
Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazandıran Ersun Yanal'ın, aracılar vasıtasıyla Başkan Sadettin Saran'a mesaj gönderdiği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın, "Göreve hazırım" dediği öne sürüldü. Bu gelişme, camiada hem heyecan hem de merak uyandırırken, yönetimin nasıl bir karar alacağı büyük bir soru işareti olarak duruyor.