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Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak hamle
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Fenerbahçe yönetiminden, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyebilmek adına kalan 8 hafta için dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, her maçın önemini göz önünde bulundurarak futbolcuların galibiyet primlerini arttırma kararı aldı. Bunun yanı sıra moral etkinlikleri de düzenlenecek.

Ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de yönetim, şampiyonluk hasretini sona erdirmek için önemli bir hamle yaptı.

EKSTRA PRİM VERİLECEK

Fenerbahçe Yönetimi, şampiyonluk yolunda her maçın önemini göz önünde bulundurarak futbolcuların galibiyet primlerini arttırma kararı aldı. Bu karar, oyuncuların hem sahada daha fazla mücadele etmelerini sağlamak hem de şampiyonluk yolunda tek bir adım daha atılmasını teşvik etmek için alındı.

MOTİVASYON ETKİNLİKLERİ DE DÜZENLENECEK

Yönetim, sadece prim artışıyla değil, takımın moralini artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlemeyi de planlıyor. Yemek organizasyonları ve motivasyon etkinlikleriyle futbolcuların kaynaşması sağlanacak, takım içindeki birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilecek. Ayrıca, yönetim kurulu ve futbolcular arasında daha yakın bir iletişim kurulması hedefleniyor.

ZİRVEDEKİ SON DURUM

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala oynadığı 28 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlarla topladığı 68 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Bu Sene Bitti o iş. Seneye artık. Galatasaray Armutmu Toplayacak

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Haber YorumlarıSer_hat:

Şampiyonluk yerine 3 ün 1 ini alırsınız...

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