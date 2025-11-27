Fenerbahçe'den Galatasaray Mesajı: 'Burası Senin Savaş Alanın'

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçın son dakikalarında, 1 Aralık'taki Galatasaray maçına ilişkin oyunculara pankartla mesaj verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle noktalanırken, son düdüğün ardından Okul Açık Tribünü'nde pankart dikkat çekti. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacağı maç hatırlatılarak üzerinde "This is your battlefield. Own it. 01.12.2025" (Burası senin savaş alanın. Sahip ol) yazılı pankart açıldı. - İSTANBUL