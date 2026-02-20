Haberler

Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
Güncelleme:
Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabileceği iddia edilirken, Slovak stoperin bu süreçte Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda kritik maçları kaçırması bekleniyor. İşte o maçlar...

  • Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Skriniar, Nottingham Forest ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında forma giyemeyecek.
  • Skriniar'ın kaçırması beklenen maçlar arasında Kasımpaşa, Nottingham Forest, Antalyaspor, Gaziantep FK (Türkiye Kupası ve Süper Lig), Samsunspor ve Fatih Karagümrük bulunuyor.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı moralleri bozdu. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanan deneyimli stoper, oyuna devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

TEDESCO'DAN KÖTÜ HABER

Maç sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Slovak savunmacının durumunun ciddi göründüğünü belirterek, "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Tedesco ayrıca, sakatlığı nedeniyle Skriniar'ın ve sarı kart cezalısı Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Sabah'ın haberine göre Milan Skriniar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Skriniar'ın 1 ay forma giyememesi halinde kaçırması beklenen maçlar şöyle:

  • Kasımpaşa (Süper Lig)
  • Nottingham Forest (Deplasman – UEFA Avrupa Ligi)
  • Antalyaspor (Deplasman – Süper Lig)
  • Gaziantep FK (Deplasman – Türkiye Kupası)
  • Samsunspor (Süper Lig)
  • Fatih Karagümrük (Deplasman – Süper Lig)
  • Gaziantep FK (Süper Lig)
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Levent BK:

Millete sagını solunu gösterirsen ahanda böyle olurrr:))))

