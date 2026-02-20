Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı moralleri bozdu. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanan deneyimli stoper, oyuna devam edemedi ve yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

TEDESCO'DAN KÖTÜ HABER

Maç sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Slovak savunmacının durumunun ciddi göründüğünü belirterek, "Skriniar'ın durumu ciddi görünüyor. Büyük bir problem. Yarın kontrol edeceğiz ama ciddi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Tedesco ayrıca, sakatlığı nedeniyle Skriniar'ın ve sarı kart cezalısı Oosterwolde'nin Nottingham Forest ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Sabah'ın haberine göre Milan Skriniar'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Skriniar'ın 1 ay forma giyememesi halinde kaçırması beklenen maçlar şöyle: