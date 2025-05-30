Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği yarın belli oluyor

Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği yarın belli oluyor
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği yarın belli oluyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yönetim ile Mourinho'ya taraftarın tepkisi artıyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mourinho'nun yeni sezonda takımda olup olmayacağı, Konyaspor maçının ardından belli olacak. Ali Koç ve yönetim kurulu, Mourinho ile bu maçın ardından masaya oturacak.

Şampiyonluğu bu sezon da ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim ile teknik direktör Jose Mourinho'ya taraftarın tepkisi var.

NE OLACAĞI BÜYÜK MERAK KONUSU

Fenerbahçe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Mourinho ile yeni sezona başlayıp başlamayacağı merakla bekleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Ali Koç ve yönetim kurulunun Jose Mourinho ile Konyaspor maçının ardından masaya oturması bekleniyor.

SON MAÇ YARIN

31 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da oynanacak maçla sezona nokta koyacak Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği de bu karşılaşmanın ardından netlik kazanacak. Ali Koç'un Mourinho ile yolları ayırmak istediği ancak yüksek tazminat yükünün bu kararın önünde engel oluşturduğu iddia ediliyor.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Gönderilecek olsa birkaç hafta önce GS ile puan farkı tekrar 8 olduğunda gönderilirdi zaten. gönderilmeyeceği kabak gibi ortada.

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