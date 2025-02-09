Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini kolunu bağlayan sakatlık
Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın başında sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyuna devam edemedi ve yerini 12. dakikada Sofyan Amrabat'a bıraktı. Sarı-lacivertlilerde diğer stoperler Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. Sakatlıklar nedeniyle stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'yü de sakatlandı.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 9. dakikada topsuz alanda kendini yere bıraktı. Hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Çağlar, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Deneyimli stoperin yerine 12. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.
3 STOPERİ PEŞ PEŞE SAKATLANMIŞTI
Öte yandan Fenerbahçe'nin diğer stoperleri Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurum FK karşılaşmasında peş peşe sakatlanmıştı.