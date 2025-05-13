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Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor

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Fenerbahçe, yeni sezon için kadro yapılanmasına başladı. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile yollarını ayırabilir. İspanya'dan talip çıkan Livakovic'in yerine ise David De Gea'nın düşünüldüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro yapılanması başladı. Sarı-lacivertlilerin planları arasında yer almayan Dominik Livakovic'e İspanya'dan talip çıktığı iddia edildi.

70 MİLYON EUROLUK KALECİ

Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin bonservisini belirlerken sürpriz bir ismi radarına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Hırvat eldivenine İspanya'da 2 ciddi talip var. Livakovic'in de La Liga'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşmesi bulunan Livakovic'i 10 milyon euronun altında bir bedele satmayı düşünmediği aktarıldı. Livakovic ile yolların ayrılması durumunda ise sarı-lacivertlilerin hedefinde David De Gea olacak.

Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor

Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren 34 yaşındaki kaleci ile Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Sezon sonunda Fiorentina ile sözleşmesi bitecek olan De Gea'nın 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. İspanyol eldiven 2018'de Manchester United forması giyerken 70 milyon euro piyasa değerine ulaşarak kariyer rekoru kırmıştı.

Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSorun Suz:

her sene aynı, Ali Koç gitse daha güzel olur

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Haber YorumlarıEmin Alıç:

34 yaşındaki kaleciyi pazarlama.70 milyonluk kaleciymiş. Eyt den emekli olur fenerde

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

he gole birisimi geliyo Abi

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Haber Yorumlarıwarmanekaan kaanwarmane:

Hıyarlara bak hele :D Bir zamanlar 70 milyon euro idi o kaleci... Şuan 5 milyon euro... Ne uyuz bir habercilik anlayışıdır bu ya.

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Haber YorumlarıAkÇalı:

34 yaş çok genç 70 yaş olsun alın fiyatıyla da uyumlu olsun şaka gibi ya

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