Fenerbahçe'de Livakovic'le yollar ayrılıyor! Yerine 70 milyon euroluk kaleci geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro yapılanması başladı. Sarı-lacivertlilerin planları arasında yer almayan Dominik Livakovic'e İspanya'dan talip çıktığı iddia edildi.

70 MİLYON EUROLUK KALECİ

Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin bonservisini belirlerken sürpriz bir ismi radarına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Hırvat eldivenine İspanya'da 2 ciddi talip var. Livakovic'in de La Liga'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşmesi bulunan Livakovic'i 10 milyon euronun altında bir bedele satmayı düşünmediği aktarıldı. Livakovic ile yolların ayrılması durumunda ise sarı-lacivertlilerin hedefinde David De Gea olacak.

Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren 34 yaşındaki kaleci ile Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Sezon sonunda Fiorentina ile sözleşmesi bitecek olan De Gea'nın 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. İspanyol eldiven 2018'de Manchester United forması giyerken 70 milyon euro piyasa değerine ulaşarak kariyer rekoru kırmıştı.