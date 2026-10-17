Fenerbahçe'de Kartal, Alanyaspor maçında 3 değişiklikle Lukaku'ya 11'de şans verdi

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Archie Brown, İsmail Yüksek ve Vedat Muric'i yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Levent Mercan, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Corendon Alanyaspor karşısında kalede Ederson'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise ilk kez Romelu Lukaku ilk 11'de tercih edildi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Vedat Muric ise yedek soyundu.

Santrforda tercih Lukaku

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertli takıma transfer döneminin son günlerinde katılan ve uzun süre yedek kalan Lukaku, sadece deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçına 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe ile toplamda 10 maçta görev alan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de tercih edilen Lukaku, Corendon Alanyaspor karşısında yeniden 11'de görevlendirildi.

Asensio kadroda yok

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Aston Villa maçı için İngiltere'ye götürülen ancak sağlık heyetinin oynamasında sakınca gördüğü Asensio, söz konusu maçta kadrodan çıkarılmıştı.

Corendon Alanyaspor maçı öncesinde gündemi uzun süre meşgul eden Asensio, sağlık durumu nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

Kante takıma döndü

Fenerbahçe'nin yıldız ismi N'Golo Kante, 1 maç sonra formasına kavuştu.

Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyen tecrübeli orta saha, sakatlığının geçmesinin ardından Corendon Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başladı.

Levent 10 maç sonra

Fenerbahçe'de Levent Mercan, 10 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Levent, son olarak Gençlerbirliği karşısında maça 11'de başlamıştı.

2 eksik

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür, zorlu müsabakada görev almadı.

Kaynak: AA