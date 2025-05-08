Fenerbahçe'de Dzeko ile yollar ayrılıyor! Ali Koç yeni golcüyü İngiltere'de buldu
Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı ve Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni golcüsünü İngiltere Premier Lig'den buldu. Brentford'da forma giyen Yoane Wissa, Fenerbahçe'nin dikkatini çekti. Hızlı ve teknik bir oyuncu olan Wissa, gol yollarında da oldukça etkili. Bu sezon İngiliz ekibiyle 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.
Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı.
DZEKO İLE YOLLAR AYRILIYOR
Takımın en tecrübeli futbolcusu ve kaptanı olan Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.
YERİNE PREMİER LİG YILDIZI GELİYOR
Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.
Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin dikkatini çekerken gol yollarında da etkili olması oyuncuyu öne çıkaran detaylardan birisi. İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı.