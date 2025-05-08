Fenerbahçe'de Dzeko ile yollar ayrılıyor! Ali Koç yeni golcüyü İngiltere'de buldu

Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı.

DZEKO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Takımın en tecrübeli futbolcusu ve kaptanı olan Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.

YERİNE PREMİER LİG YILDIZI GELİYOR

Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.

Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin dikkatini çekerken gol yollarında da etkili olması oyuncuyu öne çıkaran detaylardan birisi. İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı.