Fenerbahçe'de deprem! İsmail Kartal canlı yayında &quot;6 ay oynayamayacak&quot; diyerek sakatlığı açıkladı - Haberler

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Fenerbahçe'de deprem! İsmail Kartal canlı yayında "6 ay oynayamayacak" diyerek sakatlığı açıkladı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de deprem! İsmail Kartal canlı yayında '6 ay oynayamayacak' diyerek sakatlığı açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor öncesinde sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nazım'ın durumunun ciddi olduğunu açıklayan deneyimli hoca, "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezonun kapanış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın öncesinde Nazım Sangare ile ilgili kötü haberi verdi.

Fenerbahçe'de deprem! İsmail Kartal canlı yayında '6 ay oynayamayacak' diyerek sakatlığı açıkladı

"HEP DARBE SAKATLIĞI OLUYOR"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçının 75. dakikasında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Jose Sosa'ya bırakan 27 yaşındaki sağ bekin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor." diyen deneyimli hoca, "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

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Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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