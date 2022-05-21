Fenerbahçe'de deprem! İsmail Kartal canlı yayında '6 ay oynayamayacak' diyerek sakatlığı açıkladı

Süper Lig'de sezonun kapanış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın öncesinde Nazım Sangare ile ilgili kötü haberi verdi.

"HEP DARBE SAKATLIĞI OLUYOR"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçının 75. dakikasında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Jose Sosa'ya bırakan 27 yaşındaki sağ bekin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı. "5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor." diyen deneyimli hoca, "Nazım Sangare'nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak." ifadelerini kullandı.

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