Fenerbahçe'de ara transfer ve Tedesco gerçekleri

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını ardından bazı gerçekler de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını ardından bazı gerçekler de ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulüpte özellikle ara transferde gol yollarında etkili bir ismin takıma kazandırılamamasının sebepleri belli oldu. Ara transferde golcü transfer etmemekle suçlanan Fenerbahçe yönetiminin 8 isim belirlediği ancak Domenico Tedesco ve Devin Özek'in Sidiki Cherif'te ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetimin stoper bölgesi için de birçok alternatif belirlediği ancak bu isimleri teknik direktör Domenico Tedesco'nun o bölgede Edson Alvarez'i düşündüğü için bu duruma sıcak bakmadığı belirtildi.

Sanal medyada Tedesco'ya ciddi bir tazminat ödenecek iddialarının da asılsız olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, 40 yaşındaki teknik adama nisan ayında alacağıyla birlikte toplamda 750 bin Euro ödeme yapacak. Ancak bu ayrılık 15 Haziran sonrası gerçekleşmiş olsaydı Tedesco'ya gelecek sezonun ücreti de ödenecekti.

Öte yandan Domenico Tedesco'ya ayrılığın mail yoluyla iletildiğinin gerçek olmadığı, kendisine sözlü olarak da belirtildiği öğrenildi.

