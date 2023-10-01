Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

Takımının oynadığı iştahlı oyunun kendisini mutlu ettiğini belirten İsmail Kartal, "Her maç olduğu gibi Rize'ye de iyi hazırlandık. Onlar da ligin genç takımlarından biri. Koşan bir takımdı. Biz de her geçen zaman içinde oyun gücümüzü geliştirmek daha güçlü hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu akşam da oynadığımız futbol maçın başından sonuna kadar bütün görevlere bağlı taktik disiplinle oynadık. Kazanmasını bildik. 1'den 90'a kadar 3-0 da olsa, 1-0 da olsa pozitif futbol oynamaya çalışan takımız. Oyuncuların iştahlı olması beni çok mutlu ediyor. Onlar da oynadıkları oyundan mutlu oluyorlar. Sonuç olarak 3 puan aldık yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SZYMANSKİ ALABİLMEK İÇİN BAŞKANIMDAN RİCA ETTİM"

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski'nin performansını da değerlendiren İsmail Kartal, "Szymanski farklı bir oyuncu. Sezon başı bu oyuncuyu alabilmek için başkanımdan rica ettim. O da beni kırmadı. Başkanım çok zorlandı Szymanski'yi almak için. Szymanski; Alex ile aynı türde bir oyuncu değil, oyun karakteri farklı. İnşallah böyle devam eder diyelim" şeklinde konuştu.

"TAM OLMAYA DOĞRU GİDİYORUZ"

Sarı-lacivertli ekibin tam performansına ulaşmaya doğru gittiğini belirten Kartal, "Bu kadar kısa zamanda geçen sene çok farklı oynayan takım bu sene yeni transferlerle kendi sistemimize dönüş, oyuncuları uyumlu hale getirmek sisteme göre yönetmek zor işti. Ekibime çok güveniyorum. Güçlü bir ekibe sahibiz. Samandıra'dan dışarı çıkmıyoruz. Oyunculara neler aktarabiliriz bunu düşünüyoruz. Hala bu yaşta olmalarına rağmen öğrenme açlığı var. 4 hafta önce iyiyiz ama tam değiliz demiştim. Tam olmaya doğru gidiyoruz. İnşallah bunu sezon sonuna kadar sürdürürüz" dedi.

"BU AKŞAM KONUŞMA MECBURİYETİNDE BIRAKILACAK SEVİYEYE GELDİM"

Karşılaşmanın hakemi hakkında yöneltilen soruya tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi:

"Bugüne kadar hakem konuşmadım. Bu akşam öyle bir noktaya geldim ki konuşma mecburiyetinde bırakılacak seviyeye geldim. Bu kadar güzel oynayan takımın emeklerinin bu kadar basit heba edilmesi insanın canını sıkıyor. Başkanımız bu konuyla ilgili net açıklama yapacak."

"BU TİP MAÇLAR LİVAKOVİC İÇİN EN TEHLİKELİ MAÇLARDIR"

Kaleci Livakovic'in performansını da değerlendiren Kartal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu tip maçlar Livakovic için en tehlikeli maçlardır. Hiç top gelmez, gelir. Hata yapabilir oyun içinde olmadığından kendisiyle de konuşuyoruz. En kritik maçlar bunlar. Bir top geldi onu da çıkardı. Futbolun sadece hücumu değil savunmasını da çalışıyoruz."

İLHAN PALUT: SAHADA BU KADAR YOK OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİM

Karşılaşmada kötü bir performans gösterdiklerini dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bugüne kadar iyi getirdiler. Bugün de bunu sahada gördüğüm en üst noktalara taşıdılar. Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. Böyle çalışmamıştık. İki yarı başlarında yedimiz goller demoralize etti. O goller de işin tuzu, biberi oldu. Genç takımız. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Çünkü o kadar çok zor durumda kaldı ki bu maçı unutmamız gerekiyor. Yeniden özgüven kazanıp, mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Hem taktik hem mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Kötü performans gösterdik. Fenerbahçe çok iyiydi" diye konuştu.

"ÇOK İYİ KADROLARI VAR DEYİP BASİTE İNDİRGEMEMEK GEREK"

Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ve oyuncuların bu kaliteyi büyük coşkuyla birleştirdiğini belirten Palut, "Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. En zor durumda kaldığımız maçtı. Maç öncesi bildiğimiz şeylerdi. Çok iyi kadroları var deyip basite indirgememek gerek. Bu kaliteyi büyük istek coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Onlar böyle diye biz böyle karşılıksız kalmalıydık. Ayağımıza gelen topları çok çabuk kaybettik. Dakika dakika özgüvenimizi yitirdik" dedi.