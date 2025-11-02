Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde İlk 11'ini Değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde oynadıkları son Gaziantep FK müsabakasına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlattığı Archie Brown'u yedek soyundurdu.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Brown'un yerine Levent Mercan'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Beşiktaş karşısında kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda yine Edson Alvarez-İsmail Yüksek ikilisini görevlendiren Tedesco, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Archie Brown, Mert Müldür, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Taliscan ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

4 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci de daha önce alınan karar gereği kadro dışında bulunuyor.

Sadettin Saran'ın ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ilk derbi heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, kulübün başında ilk derbi mücadelesini verdi.

Fenerbahçe taraftarından yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, kendileri için ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

Karşılaşma öncesinde tek tek oyuncularını tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş deplasmanında

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ilk kez Beşiktaş deplasmanında derbi heyecanı yaşadı.

Tecrübeli oyuncu, 2 sezon mücadele verdiği Beşiktaş'a karşı maça yedekler arasında başladı.

Talisca, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de derbi heyecanı yaşamıştı.

Fenerbahçe'de 10 oyuncu Beşiktaş'a karşı ilk kez

Sarı-lacivertli takımda 10 futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Kaleciler Ederson ile Tarık Çetin'in yanı sıra Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Jhon Duran, Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.