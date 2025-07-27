Fenerbahçe, Benfica'ya Hazırlık Maçında 3-2 Yenildi

2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, buradaki dördüncü ve son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekibi Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekip, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Jhon Duran ise yedek soyundu.

Benfica ise Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Montoya, Aursnes, Veloso, Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maçın ilk 25 dakikasında hücumda çok etkisiz kalan Fenerbahçe, daha sonra topun hakimiyetini elde etti ve rakip yarı sahada daha fazla görüldü. Ani gelişen Benfica atağında 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. Ataklarını sürdüren Benfica, 42. dakikada Archie Brown'un kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Söz konusu gole Fenerbahçe, 45. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle cevap verdi ve soyunma odasına ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya teknik direktör Jose Mourinho, 3 oyuncunun yanı sıra formasyonunu da değiştirerek çıktı. Savunmada 3'lüye dönen Portekizli teknik adam, Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ı, Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek'i ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Jhon Duran'ı sahaya sürdü.

İlk yarıya göre topa daha fazla sahip olan sarı-lacivertliler, 60. dakikada ani gelişen atakta Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı.

Golün ardından iki takımda birbirine üstünlük kuramazken uzun süre maç dengede gitti. Benfica, 81. dakikada duran topta Araujo'nun golüyle tekrar öne geçti: 3-2.

Golün ardından teknik direktör Mourinho, Sofyan Amrabat-Levent Mercan, Oğuz Aydın-Ognjen Mimovic ve 87. dakikada Sebastian Szymanki-Cenk Tosun değişikliklerine gitse de golü bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Portekiz kampındaki hazırlık maçlarında Portimonense'yi 2-1, Leira'yı 2-0, Al-Ittihad'ı ise 4-0 mağlup etmişti.

Duran yedek soyundu

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Benfica maçına yedekler arasında başladı.

Kamp sürecine geç katılan ve 2 hazırlık müsabakasını kaçıran Duran, Al-Ittihad karşısında ikinci yarıda forma giymiş ve 2 gol atmayı başarmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Benfica karşısında 21 yaşındaki golcüyü ilk 11'de değerlendirmedi.

İsmail Yüksek kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, Benfica maçının kadrosunda yer almadı.

Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncuyu, teknik direktör Jose Mourinho Benfica karşısında riske etmedi.

Takımda 3 eksik

Fenerbahçe, Benfica karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek, müsabakada yer almadı.

Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de yer aldı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de görevlendirildi.

Türkiye'yi Benfica'da temsil eden Kerem'in adı transferde de Türk kulüpleriyle anılıyor.

Hazırlık maçına yoğun ilgi

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki hazırlık maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakada 68 bin 100 seyirci kapasiteli Luz Stadı'nın büyük bölümü doldu. Karşılaşmayı, 55 bin 443 biletli seyirci izledi.

Karşılaşma öncesinde Benfica takımının simgesi olan Kartal uçuşu gerçekleştirildi.