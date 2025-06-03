Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor

Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
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Anadolu Efes, geçmiş dönemlerde Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'da görev alan Sırp Başantrenör Igor Kokoskov, Türkiye'ye geri dönüyor.

ANADOLU EFES İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Meridian Sport'un haberine göre; 54 yaşındaki Sırp koç Kokoskov, Türkiye Basketbol Süper Lig ekibi Anadolu Efes ile her konuda anlaşmaya vardı. Uzun süren görüşmelerin ardından Kokoskov'un Efes'e 3 yıllık anlaşmaya imza atacağı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

KARİYERİ

Kariyerinde Slovenya ve Sırbistan Milli Takımı'nda görev yapan Kokoskov, Avrupa'da Fenerbahçe Beko ve NBA'de de Phoenix Suns'ı çalıştırdı. Kokoskov, Fenerbahçe'de kupa kazanma başarısı gösteremeden kendi isteği ile ayrılma kararı almıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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