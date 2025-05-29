Fenerbahçe Beko, Süper Lig Play-Off İlk Maçında Türk Telekom'u 89-68 Yendi

Fenerbahçe Beko, Süper Lig Play-Off İlk Maçında Türk Telekom'u 89-68 Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonu olarak döndüğü maçta Türk Telekom'u 89-68'lik skorla mağlup ederek Süper Lig Play-Off çeyrek finalinde seride durumu 1-0 yaptı. Maç öncesi kutlamalara da yer verildi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil

FENERBAHÇE BEKO: Guduric 8, Nigel Hayes 7, McCollum 11, Birch 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 11, Baldwin 14, Melli 10, Sertaç Şanlı 9, Emre Ekşioğlu 2

TÜRK TELEKOM: Alexander 11, Brown 7, Smith, Bess, Melih Tunca, Rodas 20, Hanlan2, İsmet Akpınar 2, Makoundou 12, Berkan Durmaz 14

1'İNCİ PERİYOT: 19-13

DEVRE: 50-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-47

EuroLeague tarihinde ilk kez kıta dışında, Abu Dabi'de gerçekleştirilen Final Four organizasyonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Türk Telekom'u konuk ettiği maçtan da 89-68 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı. Sarı lacivertiler özellikle Errick McCollum, Wade Baldwin ve Marko Guduric'in sayılarıyla ilk yarıda farkı çift hanelere çıkararak devreyi 50-38 önde bitirdi. 3'üncü çeyrekte hücumda kenardan gelen tüm oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe farkı açarak bu periyodu da 73-47 önde bitirmeyi başardı. Son periyotta da oyun konsantrasyonunu yitirmeyen ev sahibi ekip maçtan 89-68 galip ayrılarak seride durumu 1-0'a getirdi ve avantaj sağladı.

2 maç kazanan ekibin Süper Lig Play-Off yarı finaline yükseleceği eşleşmede 2'nci maç 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Ankara'da oynanacak.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMALARI SALONA DA TAŞINDI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin EuroLeague maçları ve şampiyonluğu ile ilgili görüntülerin oynatıldığı skorboardun ortasından sarı-lacivertlilerin 2'nci EuroLeague Kupası sahanın ortasına alkışlarla indirildi. Ayrıca 2017 EuroLeague şampiyonluğu pankartının yanına 2025 EuroLeague şampiyonluğu pankartı da asıldı.

TÜRK TELEKOM'DAN FENERBAHÇE BEKO'YA JEST

Karşılaşma öncesi konuk ekip Türk Telekom'dan da Fenerbahçe Beko'ya centilmence bir jest geldi. Ankara ekibi maça, "EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz" yazılı bir pankartla çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
Netanyahu'nun kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İsrail'in kabul ettiği ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi

Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.