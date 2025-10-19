Haberler

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı Derbide 85-76 Yenerek Galip Geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT Technic'e konuk olduğu derbi maçında 85-76 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Maçın en skorer ismi Galatasaray'dan James Palmer Jr. oldu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr. 20, White Jr 16, Gillespie 3, Cummings 14, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 1, Robinson, Bishop 2, Meeks 7, Tibet Görener

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 5, Bacot 2, Hall 11, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 18, Baldwin 6, Wilbekin 10, Melli 18, Onuralp Bitim 5, Birch 5, Metecan Birsen 2, Colson

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

DEVRE: 42-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-58

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi dördüncü haftadaki derbi karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic'e konuk olduğu maçı 85-76 kazandı.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko ilk periyodu 23-16 önde kapmayı başardı. 2'nci periyotta oyuna denge getiren ev sahibi ekip soyunma odasına 2 sayı geride gitti: 42-44

İkinci yarıda da karşılıklı sayılar vardı ve 3'üncü periyot da iki sayı farkla, 56-58 konuk ekip lehine sona erdi. Son periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-76 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Galatasaray'dan James Palmer Jr. olurken Fenerbahçe'den Tarık Biberovic ve Melli 18'er sayı üretti.

