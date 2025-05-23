Fenerbahçe Beko, Euroleague Finaline Yükseldi

Fenerbahçe Beko, Euroleague Finaline Yükseldi
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THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler, pazar günü finale Olympiakos-Monaco maçının galibiyle karşılaşacak.

THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler pazar günü finalde Olympiakos-Monaco maçının galibiyle oynayacak.

Salon: Etihad Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe : Nigel Hayes 7, Devon Hall 18, Khem Birch 2, Marko Guduric 3, Bonzie Colson 3, Wade Baldwin 10, Errick McCollum 13, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 9, Dyshawn Pierre 2, Sertaç Şanlı

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Panathinaikos: Jerian Grant 15, Cedi Osman 22, Juancho Hernangomez 5, Kendrick Nunn 19, Wenyen Gabriel 4, Kostas Sloukas, Mathias Lessort, Kostas Mitoglou, Penagiotis Kalaitzakis, Lorenzo Brown, Ömer Yurtseven 2

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 22-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 55-48 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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