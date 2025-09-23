Fenerbahçe Beko'dan Sertaç Şanlı ile Yollar Ayrıldı

FENERBAHÇE Beko, Sertaç Şanlı'yla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor