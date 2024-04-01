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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi futbol takımıyla buluştu

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımı ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde profesyonel futbol A takımıyla buluştu. Futbolculara yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'da alınması beklenen muhtemel kararları anlatan Başkan Koç, oyunculara kişisel fikirlerini sordu.

Ali Koç'un konuşmasından sonra takım kaptanlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci görüşlerini ifade ederken; Fenerbahçe futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyerek, takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna ilettiler.

Takımın karakterli, duruşu olan ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncuları ile gurur duyduğunu belirten Başkan Ali Koç; 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal da toplantıda oyunculara hitaben daha önce tarih boyunca pek çok olay yaşandığını ve kendisinin Fenerbahçe'de olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını savundu.

Takımın her mücadeleye hazır olduğunu vurgulayan Kartal, genel kurulun kararına saygı duyacaklarını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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