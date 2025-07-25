Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yardımcı antrenörü Mehmet Yücel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yücel, Fenerbahçe'de 2 sene boyunca görev yapmış ve takımıyla bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Ayrılık haberi, kulübün resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Fenerbahçe, Yücel'e görev yaptığı süre boyunca gösterdiği emekler için teşekkür etti.
Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Yücel ile yollar ayrıldı.
TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU OLDULAR
2 sene boyunca Fenerbahçe Medicana'da görev yapan Mehmet Yücel burada 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
"TÜM EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Ayrılığı resmi internet sitesinden duyuran Fenerbahçe, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızda yardımcı antrenör olarak kulübümüze hizmet etmiş olan Mehmet Yücel ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca 1 Türkiye Kupası'nı müzemize kazandırmış kadroda yer alan Mehmet Yücel'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" sözlerini sarf etti.