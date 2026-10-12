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Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanı öncesi idmanını Can Bartu'da sürdürdü

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Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanı öncesi idmanını Can Bartu'da sürdürdü
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Fenerbahçe, 14 Ekim'de deplasmanda Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, yarın saat 11.00'deki çalışmayla hazırlıklarını tamamlayıp İngiltere'ye hareket edecek.

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından İngiltere'ye hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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