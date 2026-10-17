Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 4. maçında gol yemedi

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Corendon Alanyaspor karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı. Ederson 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi.

Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı