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Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 4. maçında gol yemedi

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Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek Süper Lig'de üst üste 4. maçında gol yemedi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler üst üste 4. lig maçında da gol yemezken, kaleci Ederson görev aldığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapattı.

Corendon Alanyaspor karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı. Ederson 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi.

Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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