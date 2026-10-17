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Fenerbahçe, Alanyaspor maçına İsmail Kartal'ın 3 değişikliğiyle çıktı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İsmail Kartal, Aston Villa maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı; sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür kadroda yer almadı, Romelu Lukaku ikinci kez 11'de başladı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek üstlendi.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını Corendon Alanyaspor karşısında sahaya sürdü. Archie Brown, İsmail Yüksek ve Vedat Muriqi maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Levent Mercan, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku ilk 11'de yer aldı.

Kaleyi Ederson'a emanet eden İsmail Kartal, savunmayı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Kartal, orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi'yi görevlendirdi. Bu ikilinin önünde İrfan Can Kahveci yer aldı. Orta sahanın sağında Mason Greenwood'u oynatan tecrübeli teknik adamın sol taraftaki tercihi Oğuz Aydın oldu. Kartal, ileri uçta ise Romelu Lukaku'ya şans verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği maça 2 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür, maç kadrosunda yer almadı.

ROMELU LUKAKU İKİNCİ KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ikinci kez 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Gaziantep FK deplasmanında ilk 11'de forma giymişti. Romelu Lukaku, toplamda ise 11'inci maçına çıktı.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertli ekibin Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği maçta tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti. Tribünlerde yaklaşık 25 bin taraftar, takımına destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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