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Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı Lukaku'nun golüyle 1-0 önde kapattı

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı Lukaku'nun 40. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. İlk yarıda Fenerbahçe'nin penaltıdan bulduğu gol, İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Stat: Chobani

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku

Corendon Alanyaspor : Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Makouta, Baran Ali Gezek, İbrahim Kaya, Hwang, Ruan, Arda Usluoğlu

Gol: Dk. 40 Lukaku ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını sarı-lacivertliler 1-0 önde kapattı.

13. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın arka direğe ortasında Greenwood, kale sahası önündeki Lukaku'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

31. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Victor bu pozisyonda topu kontrol etti.

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında solda topla buluşan Levent Mercan, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden sert gönderdi. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-0

Mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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