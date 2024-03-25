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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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