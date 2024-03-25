Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL